Навстречу II Европейским играм

Источник материала: Единство

На Национальном олимпийском стадионе «Динамо» открылся главный пресс-центр предстоящего мультиспортивного форума. Несмотря на то, что до церемонии открытия остается ещё несколько дней, место притяжения журналистов со всей Европы уже приняло первых гостей.

Комфортный пресс-центр, рассчитанный на 200 посадочных мест, оснащен всем необходимым для обеспечения работы журналистов: компьютеры свободного доступа, экраны с трансляциями соревнований со всех объектов Игр, услуги печати, статистические данные и многое другое.

Кроме интернациональной команды СМИ – на Игры в Минске съедутся журналисты из 52 стран – в главном пресс-центре трудится и интернациональная команда волонтеров.

«Я очень рада приехать в Минск. Это не первый мой опыт участия в подобных соревнованиях, - делится впечатлениями от первого дня работы Джудит Гуньон, 72-летняя волонтер из Великобритании. – Впервые я попробовала себя в качестве волонтера на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, потом была Олимпиада в Рио. Буквально сразу после II Европейских игр я отправлюсь на Панамериканские игры в Перу. Волонтерство уже стало моим образом жизни. Это позволяет не только увидеть мир, но и приобрести новых друзей, расширить свой круг общения».

Напомним, именно на Национальном стадионе «Динамо» пройдут церемонии открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года, а также соревнования по легкой атлетике.

Билеты на все соревнования, а также на церемонии открытия и закрытия II Европейских игр доступны во всех кассах официального билетного оператора Игр – компании Тикетпро – а также на сайте www.minsk2019.ticketpro.by . Стоимость билета на спортивные соревнования варьируется от 5 белорусских рублей или 2 евро (для иностранных граждан) до 50 белорусских рублей или соответственно 20 евро. Стоимость билетов на церемонию открытия варьируется от 150 до 300 белорусских рублей в зависимости от категории места. Цены билетов на церемонию закрытия несколько ниже, их стоимость от 70 до 150 белорусских рублей. Стоимость билетов в кассах не отличается от стоимости билетов на сайте www.minsk2019.ticketpro.by .