ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Навстречу II Европейским играм

18.06.2019 — Новости Спорта | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

На Национальном олимпийском стадионе «Динамо» открылся главный пресс-центр предстоящего мультиспортивного форума. Несмотря на то, что до церемонии открытия остается ещё несколько дней, место притяжения журналистов со всей Европы уже приняло первых гостей.

Комфортный пресс-центр, рассчитанный на 200 посадочных мест, оснащен всем необходимым для обеспечения работы журналистов: компьютеры свободного доступа, экраны с трансляциями соревнований со всех объектов Игр, услуги печати, статистические данные и многое другое.

Кроме интернациональной команды СМИ – на Игры в Минске съедутся журналисты из 52 стран – в главном пресс-центре трудится и интернациональная команда волонтеров.

«Я очень рада приехать в Минск. Это не первый мой опыт участия в подобных соревнованиях, - делится впечатлениями от первого дня работы Джудит Гуньон, 72-летняя волонтер из Великобритании. – Впервые я попробовала себя в качестве волонтера на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, потом была Олимпиада в Рио. Буквально сразу после II Европейских игр я отправлюсь на Панамериканские игры в Перу. Волонтерство уже стало моим образом жизни. Это позволяет не только увидеть мир, но и приобрести новых друзей, расширить свой круг общения».

Напомним, именно на Национальном стадионе «Динамо» пройдут церемонии открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года, а также соревнования по легкой атлетике.

Билеты на все соревнования, а также на церемонии открытия и закрытия II Европейских игр доступны во всех кассах официального билетного оператора Игр – компании Тикетпро – а также на сайте www.minsk2019.ticketpro.by. Стоимость билета на спортивные соревнования варьируется от 5 белорусских рублей или 2 евро (для иностранных граждан) до 50 белорусских рублей или соответственно 20 евро. Стоимость билетов на церемонию открытия варьируется от 150 до 300 белорусских рублей в зависимости от категории места. Цены билетов на церемонию закрытия несколько ниже, их стоимость от 70 до 150 белорусских рублей. Стоимость билетов в кассах не отличается от стоимости билетов на сайтеwww.minsk2019.ticketpro.by.

https://minsk2019.by/ru/news/1307

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный пресс-центр II Европейских игр принял первых журналистов.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Бережков о «Юности» в финале четырех Кубка Салея: «Люди проголосовали, а не мы продавили»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика