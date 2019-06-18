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Эстафета «Пламя мира» II Европейских игр прибыла на Октябрьскую площадь в Минске
18.06.2019 — Новости Спорта | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафета «Пламя мира» II Европейских игр прибыла на Октябрьскую площадь в Минске, передает корреспондент БЕЛТА. Эстафета сегодня началась у Национальной библиотеки, старт ей дала олимпийская чемпионка Пхенчхана по биатлону Надежда Скардино. Факел по проспекту Независимости пронесли также многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков, исполнительный директор Европейских игр Саймон Клегг, артисты Алексей Хлестов и Инна Афанасьева, олимпийские чемпионки по фристайлу Алла Цупер и Анна Гуськова, космонавт Олег Новицкий, композитор Эдуард Ханок, народные артисты России дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
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