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«БХ»: Дюков может вернуться в минское «Динамо»
18.06.2019 16:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник Роман Дюков может продолжить карьеру в минском «Динамо».
Нынешний сезон 23-летний игрок начинал в усть-каменогорском «Торпедо», где он набрал 5 (0+5) очков в 27 матчах ВХЛ при показателе полезности -3. Затем хоккеист перебрался в тольяттинскую «Ладу», где провел еще 16 поединков и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности +5.
Дюков не получил квалификационного предложения от «Лады», поэтому является свободным агентом.
Дюков защищал цвета сборной Беларуси на ЧМ-2016 и ЧМ-2018, а также ранее выступал за «Динамо».
Также в его активе есть 20 матчей в КХЛ за минское «Динамо» в сезоне-2017/2018.
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Белорусский защитник Роман Дюков может продолжить карьеру в минском «Динамо».
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