«БХ»: Дюков может вернуться в минское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Роман Дюков может продолжить карьеру в минском «Динамо».

Нынешний сезон 23-летний игрок начинал в усть-каменогорском «Торпедо», где он набрал 5 (0+5) очков в 27 матчах ВХЛ при показателе полезности -3. Затем хоккеист перебрался в тольяттинскую «Ладу», где провел еще 16 поединков и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности +5.

Дюков не получил квалификационного предложения от «Лады», поэтому является свободным агентом.

Дюков защищал цвета сборной Беларуси на ЧМ-2016 и ЧМ-2018, а также ранее выступал за «Динамо».

Также в его активе есть 20 матчей в КХЛ за минское «Динамо» в сезоне-2017/2018.