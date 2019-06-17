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Более тысячи журналистов аккредитовались на II Европейские игры

18.06.2019 16:25 — Новости Спорта | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На II Европейские игры в Минске аккредитовались более тысячи журналистов. Освещать мультиспортивное событие будут около 400 белорусских и более 600 иностранных представителей различных масс-медиа.

Эксперт компании Synesis Sport Ольга Лаева отметила, что на всех 12 спортивных объектах для журналистов будет представлен единый центр сервиса: рабочие и микст-зоны, трибуны для прессы. Все результаты соревнований будут отображаться в режиме онлайн на официальном сайте игр. Также на сайте будет работать раздел «Медиа», где представители прессы смогут узнать самые свежие новости со спортивных арен, увидеть комментарии и интервью с атлетами и тренерами.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Церемония открытия игр пройдет на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» 21 июня, одним из хедлайнеров шоу выступит известная оперная певица Анна Нетребко. Билеты на все соревнования, а также на церемонии открытия и закрытия II Европейских игр доступны во всех кассах официального билетного оператора Игр – компании Тикетпро – а также на сайте. Стоимость билета на спортивные соревнования варьируется от 5 белорусских рублей или 2 евро (для иностранных граждан) до 50 белорусских рублей или соответственно 20 евро. Стоимость билетов на Церемонию открытия варьируется от 150 до 300 белорусских рублей в зависимости от категории места. Цены билетов на церемонию закрытия несколько ниже, их стоимость от 70 до 150 белорусских рублей. Стоимость билетов в кассах не отличается от стоимости билетов на сайте www.minsk2019.ticketpro.by.

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Теги: Минск
 
 
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На II Европейские игры в Минске аккредитовались более тысячи журналистов. Освещать мультиспортивное событие будут около 400 белорусских и более 600
 
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