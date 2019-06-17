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Максим Краснобаев: «Прощальный матч Василюка планируется. Под какого-то «правильного» соперника мы его организуем»
18.06.2019 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал, что клуб организует прощальный матч для форварда Романа Василюка.
«Прощальный матч Василюка планируется. Под какого-то «правильного» соперника мы его организуем.
Рома в курсе, он готов. Все будет, ждем», – сказал Краснобаев.
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Максим Краснобаев: «Прощальный матч Василюка планируется. Под какого-то «правильного» соперника мы его организуем»
Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал, что клуб организует прощальный матч для форварда Романа Василюка.
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