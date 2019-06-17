Максим Краснобаев: «Прощальный матч Василюка планируется. Под какого-то «правильного» соперника мы его организуем»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал, что клуб организует прощальный матч для форварда Романа Василюка.

«Прощальный матч Василюка планируется. Под какого-то «правильного» соперника мы его организуем.

Рома в курсе, он готов. Все будет, ждем», – сказал Краснобаев.