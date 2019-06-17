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«Барселона» предложит за Неймара 100 млн евро и кого-то из игроков – Умтити, Дембеле или Ракитича
18.06.2019 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Барселона» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере нападающего Неймара.
По информации Globo Esporte, каталонский клуб готов заплатить за 27-летнего форварда 100 миллионов евро, а также включить в сделку кого-либо из игроков: Усмана Дембеле, Ивана Ракитича или Самюэля Умтити.
Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году. Сумма трансфера составила 222 миллиона евро.
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«Барселона» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере нападающего Неймара.
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