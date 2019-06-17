«Барселона» предложит за Неймара 100 млн евро и кого-то из игроков – Умтити, Дембеле или Ракитича

Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере нападающего Неймара.

По информации Globo Esporte, каталонский клуб готов заплатить за 27-летнего форварда 100 миллионов евро, а также включить в сделку кого-либо из игроков: Усмана Дембеле, Ивана Ракитича или Самюэля Умтити.

Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году. Сумма трансфера составила 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось , что парижане готовы продать бразильца.