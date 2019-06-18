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Левченко пропустит Евробаскет-2019

18.06.2019 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Лидер национальной сборной Беларуси Елены Левченко пропустит женский Евробаскет в Сербии.

«Безусловно, я хотела помочь команде на чемпионате Европы. Однако, обстоятельства сложились так, что окончательно восстановиться не смогла. Посоветовавшись с докторами, тренерским штабом, мы приняли решение, что помочь команде в полном объеме не смогу. Конечно, буду болеть за нашу команду и очень надеюсь, что они завоюют путевку на Олимпиаду. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали и поддерживают меня сейчас. Огромной удачи девчонкам в Сербии!» — сказала Левченко.

 
 
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Лидер национальной сборной Беларуси Елены Левченко пропустит женский Евробаскет в Сербии.
 
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