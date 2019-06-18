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«Челси» договорился с Лэмпардом. Контракт рассчитан до 2022 года
18.06.2019 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард близок к назначению в «Челси».
По информации журналиста Николо Скиры, 40-летний специалист достиг договоренности с лондонским клубом и подпишет контракт, рассчитанный до 2022 года.
Ранее сообщалось, что владелец клуба Роман Абрамович пообещал не увольнять Лэмпарда минимум два года.
Лэмпард в дебютном сезоне в качестве главного тренера вывел «Дерби» в финал плей-офф чемпионшипа за место в Премьер-лиге, где команда уступила «Астон Вилле».
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Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард близок к назначению в «Челси».
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