«Челси» договорился с Лэмпардом. Контракт рассчитан до 2022 года

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард близок к назначению в «Челси».

По информации журналиста Николо Скиры, 40-летний специалист достиг договоренности с лондонским клубом и подпишет контракт, рассчитанный до 2022 года.

Ранее сообщалось, что владелец клуба Роман Абрамович пообещал не увольнять Лэмпарда минимум два года.

Лэмпард в дебютном сезоне в качестве главного тренера вывел «Дерби» в финал плей-офф чемпионшипа за место в Премьер-лиге, где команда уступила «Астон Вилле».