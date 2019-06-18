Неймар – президенту «ПСЖ»: «Я хочу вернуться домой – в «Барселону»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «ПСЖ» Неймар в это межсезонье хочет вернуться в «Барселону».

О своем желании 27-летний форвард уже сообщил президенту французской команды Нассеру Аль-Хелайфи: «Я больше не хочу играть за «ПСЖ». Я хочу вернуться домой, который не должен был покидать».

Ранее появилась информация, что руководство парижан готово расстаться с бразильцем, если получит приемлемое предложение.

Более того, сообщается, что главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель устал от всякого рода проблем, которые создает в раздевалке команды Неймар, и также не будет препятствовать его продаже.

Аль-Хелайфи в недавнем интервью заявил: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт».

По данным El Mundo, капитан «Барселоны» Лионель Месси попросил руководство сине-гранатовых вернуть Неймара, который выступал на «Камп Ноу» с 2013 по 2017 год.

Каталонская спортивная газета El Mundo Deportivo опубликовала цитату Неймара о желании вернуться в «Барсу» на первой полосе сегодняшнего номера.



