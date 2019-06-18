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Неймар – президенту «ПСЖ»: «Я хочу вернуться домой – в «Барселону»
19.06.2019 11:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «ПСЖ» Неймар в это межсезонье хочет вернуться в «Барселону».
О своем желании 27-летний форвард уже сообщил президенту французской команды Нассеру Аль-Хелайфи: «Я больше не хочу играть за «ПСЖ». Я хочу вернуться домой, который не должен был покидать».
Ранее появилась информация, что руководство парижан готово расстаться с бразильцем, если получит приемлемое предложение.
Более того, сообщается, что главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель устал от всякого рода проблем, которые создает в раздевалке команды Неймар, и также не будет препятствовать его продаже.
Аль-Хелайфи в недавнем интервью заявил: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт».
По данным El Mundo, капитан «Барселоны» Лионель Месси попросил руководство сине-гранатовых вернуть Неймара, который выступал на «Камп Ноу» с 2013 по 2017 год.
Каталонская спортивная газета El Mundo Deportivo опубликовала цитату Неймара о желании вернуться в «Барсу» на первой полосе сегодняшнего номера.
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Нападающий «ПСЖ» Неймар в это межсезонье хочет вернуться в «Барселону».
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