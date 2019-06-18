Стань свидетелем истории! На церемонию открытия II Европейских игр осталось ещё немного билетов

Источник материала: Полесская правда



До старта II Европейских игр осталось 2 дня. Как сообщает БелТА , на мероприятия II Европейских игр продано более 160 тысяч билетов.

«На вчерашнее утро было продано более 160 тысяч билетов. Сегодня цифра наверняка будет увеличена, — сказал начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Алексей Богданович. — Изначально планировалось продать 190 тысяч, но с учетом расширения возможностей для зрителей количество увеличилось до 250 тысяч».

Проданы почти все билеты на соревнования по стрельбе из лука. То же касается пулевой стрельбы. Солд-аут и в пляжном футболе. Уже продаются билеты на верхний ярус на соревнования по художественной гимнастике.

На церемонию открытия еще остались билеты, но их немного. Напомним, недавно состоялась презентация мобильного приложения дополненной реальности Opening Ceremony AR Minsk 2019 к церемонии открытия II Европейских игр, которая состоится в Минске на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» 21 июня. В ходе красочного шоу запланировано порядка восьми художественных блоков. Каждый из них посвящен какой-либо теме, например, преданиям и легендам, средневековому прошлому Беларуси. В сценарии шоу уделяется внимание творчеству белорусских литераторов, среди которых Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, Ян Барщевский. Показываются исторические личности – Евфросиния Полоцкая, Всеслав Чародей, Франциск Скорина. В ходе шоу будут раскрыты яркие и славные страницы белорусской истории. Для операционной системы Android приложение доступно по ссылке , для iOS его можно скачать здесь .

«Более 20 тысяч билетов продано за границу. Но это статистика чистая: у болельщиков была возможность проставлять соответствующую галочку при покупке. Кто-то это делал, а кто-то нет. Мы полагаем, что реальная цифра может быть в два раза больше», — добавил Алексей Богданович.

Он отметил, что в последний месяц особенно активизировались покупатели из городов в радиусе 700 км от Минска. Особенно из Москвы, Санкт-Петербурга.

Расписание соревнований II Европейских игр

и стоимость билетов

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Билеты на спортивный форум можно также приобрести в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и более чем в 300 точках продаж во всех областных и крупных районных центрах страны. Купить билеты можно и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и адрес электронной почты для обратной связи, и отправить по факсу 8-017-392-67-70 или электронной почте: minsk2019@ticketpro.by.