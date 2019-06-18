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Стань свидетелем истории! На церемонию открытия II Европейских игр осталось ещё немного билетов
19.06.2019 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«На вчерашнее утро было продано более 160 тысяч билетов. Сегодня цифра наверняка будет увеличена, — сказал начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Алексей Богданович. — Изначально планировалось продать 190 тысяч, но с учетом расширения возможностей для зрителей количество увеличилось до 250 тысяч».
Проданы почти все билеты на соревнования по стрельбе из лука. То же касается пулевой стрельбы. Солд-аут и в пляжном футболе. Уже продаются билеты на верхний ярус на соревнования по художественной гимнастике.
«Более 20 тысяч билетов продано за границу. Но это статистика чистая: у болельщиков была возможность проставлять соответствующую галочку при покупке. Кто-то это делал, а кто-то нет. Мы полагаем, что реальная цифра может быть в два раза больше», — добавил Алексей Богданович.
Он отметил, что в последний месяц особенно активизировались покупатели из городов в радиусе 700 км от Минска. Особенно из Москвы, Санкт-Петербурга.
Билеты на спортивный форум можно также приобрести в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и более чем в 300 точках продаж во всех областных и крупных районных центрах страны. Купить билеты можно и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и адрес электронной почты для обратной связи, и отправить по факсу 8-017-392-67-70 или электронной почте: minsk2019@ticketpro.by.
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