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Алексей Шпилевский: «В Лиге Европы мы не собираемся отходить от нашего стиля. Игра на ноль также является приоритетом»

19.06.2019 17:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал жеребьевку первого квалификационного раунда Лиги Европы. Отметим, что подопечные Шпилевсого сыграют против клуба «Широки Бриег» (Боосния и Герцеговиина).

«Знаю, какой у балканцев боевой менталитет. Просто не будет. Борьба наверняка будет упорной, так что в обоих матчах будем выкладываться. Нам достался самый серьезный соперник из той шестерки несеянных команд, что попали в нашу группу при жеребьевке.

Я вижу плюсы в том, что первый матч будет выездным. В нем очень важна будет игра против мяча. Нужно действовать крайне дисциплинированно, но при этом жестко и неуступчиво. Коллективный прессинг будет играть важную роль. Мы не собираемся отходить от нашего стиля. Нас ждет хорошая и интересная битва, в которой мы должны ментально перебить и переиграть «Широки Бриег». Игра на ноль также является приоритетом. 

Нам необходимо провести два равноценных матча. В выездной игре мы будем играть в атакующий футбол. Знаю, что ни в коем случае нельзя отдавать инициативу сопернику в гостевой игре. С первых секунд нужно брать игру в свои руки и давить до финального свистка», – сказал Шпилевский.

 
 
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Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал жеребьевку первого квалификационного раунда Лиги Европы.
 
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