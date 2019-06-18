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Некоторая информация для зрителей церемоний открытия и закрытия II Европейских игр

19.06.2019 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Некоторая информация для зрителей церемоний

открытия и закрытия II Европейских игр

 

Национальный олимпийский стадион «Динамо» 21 и 30 июня примет церемонии открытия и закрытия II Европейских игр. Организаторы подготовили для посетителей шоу рекомендации, которые помогут им провести время на главной арене мультиспортивного форума с комфортом.

Вход на церемонии открытия и закрытия II Европейских игр осуществляется по предъявлению билета, который можно приобрести на сайте официального билетного оператора: www.minsk2019.ticketpro.by.

Если зритель по каким-либо причинам покинул стадион до или во время церемоний, войти на площадку по билету, который предъявлялся при первичном входе, будет невозможно.

Для комфортного входа рекомендуется приходить на стадион заранее. Ворота стадиона откроются в 18:00. Запуск зрителей будет прекращен в 21:30.

Все зрители должны быть готовы к досмотру личных вещей на входе, который осуществляется в целях безопасности. Ознакомиться со списком запрещенных к проносу предметов можно на сайте.

Церемония открытия начнется с пре-шоу, где зрителям расскажут об использовании реквизита, который можно будет оставить на память.

Для просмотра церемоний рекомендуется заранее установить специальное приложение Opening Ceremony AR Experience, которое поможет погрузиться в дополненную реальность. В данный момент для скачивания доступна только демонстрационная версия, благодаря которой пользователь сможет проверить, соответствует ли его устройство техническим требованиям. За несколько дней до церемонии открытия к приложению выйдет обновление с полным функционалом. Программа бесплатна и доступна для скачивания на операционных системах Android и iOS для моделей смартфонов и планшетов с поддержкой технологий ARCore и ARKit соответственно (необходима версия ОС Android – 8.0 и выше; версия OC Apple iOS – 11.0 и выше).

Некоторая информация для зрителей церемоний открытия и закрытия II Европейских игр

Android

 

Некоторая информация для зрителей церемоний открытия и закрытия II Европейских игр

iOS

На стадионе будут работать точки питания и организована продажа официальной сувенирной продукции.

В эти дни движение наземного транспорта продлено до 2 ночи, а метрополитена – до 4 часов утра.

 


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Некоторая информация для зрителей церемоний открытия и закрытия II Европейских игр   Национальный олимпийский стадион «Динамо» 21 и 30 июня
 
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