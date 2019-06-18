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Морено сменил Энрике на посту главного тренера сборной Испании

19.06.2019 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании.

49-летний специалист пропустил три последних матча по семейным обстоятельствам, командой руководил его помощник Роберт Морено.

Сегодня Морено был официально назначен на должность главного тренера сборной Испании. Под его руководством испанцы в рамках квалификации Евро-2020 обыграли Мальту (2:0), Фарерские острова (4:1) и Швецию (3:0).

41-летний Морено ранее работал ассистентом Энрике в «Роме», «Сельте» и «Барселоне». 

 
 
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Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании.
 
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