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Морено сменил Энрике на посту главного тренера сборной Испании
19.06.2019 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
49-летний специалист пропустил три последних матча по семейным обстоятельствам, командой руководил его помощник Роберт Морено.
Сегодня Морено был официально назначен на должность главного тренера сборной Испании. Под его руководством испанцы в рамках квалификации Евро-2020 обыграли Мальту (2:0), Фарерские острова (4:1) и Швецию (3:0).
41-летний Морено ранее работал ассистентом Энрике в «Роме», «Сельте» и «Барселоне».
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Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании.
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