Морено сменил Энрике на посту главного тренера сборной Испании

Источник материала: Tribuna.com

покинул пост главного тренера сборной Испании.

49-летний специалист пропустил три последних матча по семейным обстоятельствам, командой руководил его помощник Роберт Морено.

Сегодня Морено был официально назначен на должность главного тренера сборной Испании. Под его руководством испанцы в рамках квалификации Евро-2020 обыграли Мальту (2:0), Фарерские острова (4:1) и Швецию (3:0).

41-летний Морено ранее работал ассистентом Энрике в «Роме», «Сельте» и «Барселоне».