«Атырау» Дулуба вышел в финал Кубка Казахстана

Источник материала: Tribuna.com

Во второй полуфинальной игре Кубка Казахстана «Атырау», который тренирует белорусский специалист Олег Дулуб, дома сыграл вничью с «Ордабасы» (0:0). Напомним, что первая встреча закончилась со счетом 1:1.

Таким образом, подопечные Дулуба вышли в финал Кубка. В решающем матче «Атырау» сыграет с «Кайсаром», за который выступает белорусский защитник Иван Садовничий. Отметим, что «Кайсар» переиграл «Тобол» (0:1, 3:1).

Атырау – Ордабасы – (0:0)

Финал Кубка Казахстана состоится 22 сентября.