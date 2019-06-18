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«Атырау» Дулуба вышел в финал Кубка Казахстана

19.06.2019 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во второй полуфинальной игре Кубка Казахстана «Атырау», который тренирует белорусский специалист Олег Дулуб, дома сыграл вничью с «Ордабасы» (0:0). Напомним, что первая встреча закончилась со счетом 1:1.

Таким образом, подопечные Дулуба вышли в финал Кубка. В решающем матче «Атырау» сыграет с «Кайсаром», за который выступает белорусский защитник Иван Садовничий. Отметим, что «Кайсар» переиграл «Тобол» (0:1, 3:1).

Атырау – Ордабасы – (0:0)

Финал Кубка Казахстана состоится 22 сентября. 

 
 
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Во второй полуфинальной игре Кубка Казахстана «Атырау», который тренирует белорусский специалист Олег Дулуб, дома сыграл вничью с «Ордабасы» (0:0).
 
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