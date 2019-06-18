Сергей Гуренко: «Планируем ли усилиться до старта еврокубков? Да, конечно»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о предстоящем сопернике по Лиге Европы. В первом раунде квалификации «бело-голубые» сыграют с футбольным клубом «Лиепая» (Латвия).

– Для нас хорошо, что в первом раунде нам попался соперник, который географически находится недалеко от Беларуси, не будет этих проблем с визами, которые, обычно, возникали в прошлых годах. А соперники, я считаю, все равны, все одинаковые.

- Латвия действительно совсем рядом. Может быть планируете лично посмотреть на соперника в преддверии игры?

– Сейчас хватает ресурсов, откуда можно черпать информацию по поводу соперника, можно найти много записей, нарезок игр. С этим проблем точно не возникнет.

- Планируете ли усилиться в преддверии старта еврокубков?

– Да, конечно.

- Также состоялась жеребьевка и второго квалификационного раунда.

– Пока об этом рано говорить, давайте двигаться постепенно, – сказал Гуренко.