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Сергей Гуренко: «Планируем ли усилиться до старта еврокубков? Да, конечно»

19.06.2019 16:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о предстоящем сопернике по Лиге Европы. В первом раунде квалификации «бело-голубые» сыграют с футбольным клубом «Лиепая» (Латвия).

– Для нас хорошо, что в первом раунде нам попался соперник, который географически находится недалеко от Беларуси, не будет этих проблем с визами, которые, обычно, возникали в прошлых годах. А соперники, я считаю, все равны, все одинаковые.

- Латвия действительно совсем рядом. Может быть планируете лично посмотреть на соперника в преддверии игры?

– Сейчас хватает ресурсов, откуда можно черпать информацию по поводу соперника, можно найти много записей, нарезок игр. С этим проблем точно не возникнет.

- Планируете ли усилиться в преддверии старта еврокубков?

– Да, конечно.

- Также состоялась жеребьевка и второго квалификационного раунда.

– Пока об этом рано говорить, давайте двигаться постепенно, – сказал Гуренко.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о предстоящем сопернике по Лиге Европы.
 
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