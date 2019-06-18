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Утверждения нового главного тренера сборной нет на повестке дня исполкома АБФФ, который состоится 20 июня

19.06.2019 18:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

20 июня в Доме футбола пройдет заседание исполкома АБФФ.

Заседание начнется в 11:00.

В повестку дня включены следующие вопросы:

1. Об утверждении главного тренера женской национальной сборной Республики Беларусь по футболу.

2. Об использовании средств ФИФА («Форвард» из цикла 2019-2022 гг. на инвестиционные проекты) на строительство полей с полноразмерным покрытием в Республике Беларусь..

3. О формировании дисциплинарных и юрисдикционных органов Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

4. О формировании постоянных комитетов Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

5. Разное.   

Заседание будет закрытым, информирует пресс-служба АБФФ.

Ранее первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик сообщил, что решение об утверждении нового главного тренера сборной Беларуси будет принято на заседании исполкома в третьей декаде июня.

 
 
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