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Утверждения нового главного тренера сборной нет на повестке дня исполкома АБФФ, который состоится 20 июня
19.06.2019 18:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
20 июня в Доме футбола пройдет заседание исполкома АБФФ.
Заседание начнется в 11:00.
В повестку дня включены следующие вопросы:
1. Об утверждении главного тренера женской национальной сборной Республики Беларусь по футболу.
2. Об использовании средств ФИФА («Форвард» из цикла 2019-2022 гг. на инвестиционные проекты) на строительство полей с полноразмерным покрытием в Республике Беларусь..
3. О формировании дисциплинарных и юрисдикционных органов Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
4. О формировании постоянных комитетов Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
5. Разное.
Заседание будет закрытым,
Ранее первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик
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Утверждения нового главного тренера сборной нет на повестке дня исполкома АБФФ, который состоится 20 июня
20 июня в Доме футбола пройдет заседание исполкома АБФФ.
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