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Анатолий Котов: «Шакира, Дуа Липа, Энрике Иглесиас. Рассматривались абсолютно разные артисты, которые могли бы выступить на «Динамо».

19.06.2019 19:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Заместитель директора фонда «Дирекция Европейских игр-2019» Анатолий Котов сообщил, что на церемонии открытия Европейских игр могли выступить Шакира, Дуа Липа и Энрике Иглесиас.

– Режиссер церемонии — белорус Александр Вавилов — создал интересную, очень образную историю Беларуси от истоков до наших дней. Хайпового исполнителя сюда было бы сложно вписать.

— Какие кандидатуры обсуждались?

— Спектр был абсолютно разный. У каждого из возможных генподрядчиков имелась своя концепция. В конкурсе участвовали компании из Италии, Израиля, США и России. У каждой были оригинальная трактовка базового скелета сценария и свой хедлайнер. Раз уж мы выбрали российского подрядчика, обсуждать, могла ли к нам приехать Шакира или Дуа Липа, наверное, уже не очень корректно.

— Какого хедлайнера предлагали американцы?

— Двух артистов, которые могли приехать к нам, я назвал выше. Шакира, Дуа Липа, был Энрике Иглесиас. Рассматривались абсолютно разные артисты, которые могли бы выступить на «Динамо», – сообщил Котов.

Напомним, на церемонии открытия Европейских игр в Минске споют Димаш и Нетребко

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель директора фонда «Дирекция Европейских игр-2019» Анатолий Котов сообщил, что на церемонии открытия Европейских игр могли выступить Шакира, Дуа Липа и...
 
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