|
Анатолий Котов: «Шакира, Дуа Липа, Энрике Иглесиас. Рассматривались абсолютно разные артисты, которые могли бы выступить на «Динамо».
19.06.2019 19:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель директора фонда «Дирекция Европейских игр-2019» Анатолий Котов сообщил, что на церемонии открытия Европейских игр могли выступить Шакира, Дуа Липа и Энрике Иглесиас.
– Режиссер церемонии — белорус Александр Вавилов — создал интересную, очень образную историю Беларуси от истоков до наших дней. Хайпового исполнителя сюда было бы сложно вписать.
— Какие кандидатуры обсуждались?
— Спектр был абсолютно разный. У каждого из возможных генподрядчиков имелась своя концепция. В конкурсе участвовали компании из Италии, Израиля, США и России. У каждой были оригинальная трактовка базового скелета сценария и свой хедлайнер. Раз уж мы выбрали российского подрядчика, обсуждать, могла ли к нам приехать Шакира или Дуа Липа, наверное, уже не очень корректно.
— Какого хедлайнера предлагали американцы?
— Двух артистов, которые могли приехать к нам, я назвал выше. Шакира, Дуа Липа, был Энрике Иглесиас. Рассматривались абсолютно разные артисты, которые могли бы выступить на «Динамо», – сообщил Котов.
Напомним, на церемонии открытия Европейских игр в Минске споют Димаш и Нетребко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анатолий Котов: «Шакира, Дуа Липа, Энрике Иглесиас. Рассматривались абсолютно разные артисты, которые могли бы выступить на «Динамо».
Заместитель директора фонда «Дирекция Европейских игр-2019» Анатолий Котов сообщил, что на церемонии открытия Европейских игр могли выступить Шакира, Дуа Липа и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)