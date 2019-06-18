Котов об освещении Европейских игр: «Слушайте, лично мне нравится, что наши национальные телеканалы подходят к этому процессу нетривиально»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель директора фонда «Дирекция Европейских игр-2019» Анатолий Котов сообщил, что ему нравится, как наши национальные телеканалы подходят к освещению Европейских игр.

- Две точки зрения по поводу пиара. Первая: он провальный, и белорусы до сих пор не понимают, что им втюхивают.

— Внутри страны выпущена масса материалов про Игры. Понятно, год назад их было меньше, сейчас больше. Другое дело — кто что читает и кто что смотрит. Но в целом мне кажется, что задача по информированию населения об Играх выполнена более чем на сто процентов. Об этом говорят из каждого утюга. Однако люди воспринимают свою сферу интересов. Игры — в первую очередь спорт, так что о них слышат прежде всего болельщики.

Спорт — это, конечно, ядро. Но вокруг сделана культурная программа, которая привлекает много большее число белорусов: фестивали, выставки, фан-зона — праздник, который рекламирует сам себя.

— Надеетесь, вам все простят, когда начнется движуха?

— Она всех захватит. А простят — мы не рассчитываем. Мы рассчитываем, что попросят еще. Но для «еще» нужно будет вновь пожертвовать своим комфортом.

— Радикально иная точка зрения по поводу пиара: вы задрали со своими Играми.

— Слушайте, лично мне нравится, что наши национальные телеканалы подходят к этому процессу нетривиально. Запустилось много новых спецпроектов. Это не просто информирование, это творческий процесс. Интересно посмотреть.

— Вы не улавливаете диссонанса: в госмедиа Европейские игры подаются как второе пришествие, а в независимых все трезвее.

— Большого диссонанса нет. Госмедиа — понятно. Негосмедиа — тоже понятно, у них есть несколько степеней независимости. По крайней мере по позиционированию. Есть медиа объективно нейтральные. Тут вопросов нет. Бывает, ими подсвечиваются некоторые проблемы. Но когда информация подана не совсем корректно, мы готовы поправить, – сказал Котов.