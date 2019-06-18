ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Котов об освещении Европейских игр: «Слушайте, лично мне нравится, что наши национальные телеканалы подходят к этому процессу нетривиально»

19.06.2019 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель директора фонда «Дирекция Европейских игр-2019» Анатолий Котов сообщил, что ему нравится, как наши национальные телеканалы подходят к освещению Европейских игр. 

- Две точки зрения по поводу пиара. Первая: он провальный, и белорусы до сих пор не понимают, что им втюхивают.

— Внутри страны выпущена масса материалов про Игры. Понятно, год назад их было меньше, сейчас больше. Другое дело — кто что читает и кто что смотрит. Но в целом мне кажется, что задача по информированию населения об Играх выполнена более чем на сто процентов. Об этом говорят из каждого утюга. Однако люди воспринимают свою сферу интересов. Игры — в первую очередь спорт, так что о них слышат прежде всего болельщики.

Спорт — это, конечно, ядро. Но вокруг сделана культурная программа, которая привлекает много большее число белорусов: фестивали, выставки, фан-зона — праздник, который рекламирует сам себя.

— Надеетесь, вам все простят, когда начнется движуха?

— Она всех захватит. А простят — мы не рассчитываем. Мы рассчитываем, что попросят еще. Но для «еще» нужно будет вновь пожертвовать своим комфортом.

— Радикально иная точка зрения по поводу пиара: вы задрали со своими Играми.

— Слушайте, лично мне нравится, что наши национальные телеканалы подходят к этому процессу нетривиально. Запустилось много новых спецпроектов. Это не просто информирование, это творческий процесс. Интересно посмотреть.

— Вы не улавливаете диссонанса: в госмедиа Европейские игры подаются как второе пришествие, а в независимых все трезвее.

— Большого диссонанса нет. Госмедиа — понятно. Негосмедиа — тоже понятно, у них есть несколько степеней независимости. По крайней мере по позиционированию. Есть медиа объективно нейтральные. Тут вопросов нет. Бывает, ими подсвечиваются некоторые проблемы. Но когда информация подана не совсем корректно, мы готовы поправить, – сказал Котов.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель директора фонда «Дирекция Европейских игр-2019» Анатолий Котов сообщил, что ему нравится, как наши национальные телеканалы подходят к освещению...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Джампаоло возглавил «Милан»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика