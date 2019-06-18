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Le Parisien: «ПСЖ» потребует за Неймара 300 млн евро

19.06.2019 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«ПСЖ» не намерен дешево продавать форварда Неймара.

По данным издания Le Parisien, французский клуб хочет выручить от трансфера бразильца 300 миллионов евро, поскольку у клуба нет задачи избавиться от игрока.

Учитывая, что «Барселона» и «Реал», которые являются претендентами на Неймара, уже значительно потратились этим летом, «ПСЖ» готов рассмотреть варианты с включением в сделку игроков другого клуба.

Как уже сообщалось, «ПСЖ» хотел бы видеть в сделке по Неймару или Каземиро, или кого-то из игроков «Барсы» (возможно, не одного) – Самюэля Умтити, Ивана Ракитича или Усмана Дембеле.

Похоже, Неймар правда может вернуться в «Барсу». Этого уже хотят все

 
 
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«ПСЖ» не намерен дешево продавать форварда Неймара.
 
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