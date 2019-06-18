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Le Parisien: «ПСЖ» потребует за Неймара 300 млн евро
19.06.2019 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«ПСЖ» не намерен дешево продавать форварда
По данным издания Le Parisien, французский клуб хочет выручить от трансфера бразильца 300 миллионов евро, поскольку у клуба нет задачи избавиться от игрока.
Учитывая, что
Как уже сообщалось, «ПСЖ» хотел бы видеть в сделке по Неймару или Каземиро, или кого-то из игроков «Барсы» (возможно, не одного) – Самюэля Умтити, Ивана Ракитича или
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«ПСЖ» не намерен дешево продавать форварда Неймара.
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