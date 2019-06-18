«Лиепая» и минское «Динамо» обменялись домашними играми в первом раунде квалификации ЛЕ

Источник материала: Tribuna.com

«Динамо» Минск и «Лиепая» (Латвия) обменялись домашними играми в первом раунде квалификации Лиги Европы.

Подопечные Гуренко, которые по результатам жеребьевки должны были играть первый матч у себя дома, вначале, 11 июля, сыграют на выезде. Ответная игра состоится в Минске 18 июля, отмечает пресс-служба клуба.

Такое решение было принято в связи с недоступностью стадиона «Даугава» 18 июля.

В чемпионате Латвии-2018 «Лиепая» финишировал на 4-м месте, в этом сезоне после 15-и туров занимает 7-е место из 9 команд.

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