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«Лиепая» и минское «Динамо» обменялись домашними играми в первом раунде квалификации ЛЕ
19.06.2019 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Динамо» Минск и «Лиепая» (Латвия) обменялись домашними играми в первом раунде квалификации Лиги Европы.
Подопечные Гуренко, которые по результатам жеребьевки
Такое решение было принято в связи с недоступностью стадиона «Даугава» 18 июля.
В чемпионате Латвии-2018 «Лиепая» финишировал на 4-м месте, в этом сезоне после 15-и туров занимает 7-е место из 9 команд.
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«Динамо» Минск и «Лиепая» (Латвия) обменялись домашними играми в первом раунде квалификации Лиги Европы.
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