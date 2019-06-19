﻿ Андрей Арямнов: «Лукашенко производит впечатление здравомыслящего человека. Тем более, не здравомыслящий не смог бы так долго держать страну в кулаке». 21.by
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Андрей Арямнов: «Лукашенко производит впечатление здравомыслящего человека. Тем более, не здравомыслящий не смог бы так долго держать страну в кулаке»

20.06.2019 00:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион и призер чемпионата Европы Андрей Арямнов поделился мнением об Александре Лукашенко.

- Вы не присутствовали на последней встрече с Александром Лукашенко, которая была после ЧЕ с тяжелоатлетами. А встречались ли с ним когда-нибудь вообще?

– Я один раз встречался с ним после Олимпийских игр в Аекине. Абсолютно нормальное впечатление: здоровый крепкий мужчины, производит впечатление нормального, здравомыслящего человека. Тем более, не здравомыслящий не сможет так долго держать страну в кулаке.

А из-за чего я не попал? Дело в том, что я не знал, что наша команда попадет на прием. Просто это было впервые, когда президент после ЧЕ вызвал команду на беседу. Мне ребята рассказывали, что очень интересная была беседа. Посидели, пообщались. Вообще, круто, что Лукашенко обратил внимание на наш вид спорта. Обидно, конечно, что мы не съездили к нему в гости и не покосили траву, не перекусили чего-нибудь с президентского стола. Может там так и было, потому что меня не было. 

Просто мне экстренно надо было отдохнуть, потому что мне экстренно надо готовиться к Олимпиаде. Между Европой и ЧМ очень маленькая дистанция, нужно было в самые короткие сроки съездить на море и отдохнуть, потому что я уже настолько стар, что без отдыха мне нельзя. Кстати, я пытался попасть на беседу с президентом. Беседа перенеслась. Я попал на «бабки». Короче, я купил себе билет, чтобы уехать на два дня позже. Но встреча опять перенеслась, и я понял, что не могу позволить себе еще один билет, потому что мои призовые на чемпионате Европы покрывают эту поездку на отдых. 3000 долларов я потратил, чтобы съездить в Египет, а получу 3200 компенсации, как я говорю. И как жить, когда не платят нормальные деньги? – сказал Арямнов в эфире YouTube-канала interviewer.today.

 
 
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Олимпийский чемпион и призер чемпионата Европы Андрей Арямнов поделился мнением об Александре Лукашенко.
 
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