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Футбол. 2 лига. Осиповичи — Виктория — 3:1 (1:1)

20.06.2019 — Новости Спорта | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

В третьем за неделю домашнем матче осиповчане принимали гостей из соседней Марьиной Горки. Соперники располагаются в конце таблицы, поэтому наши расслабились — и пропустили гол вскоре после начала матча. Однако до конца тайма Александру Комлеву удалось сравнять счет. После перерыва взялись за дело еще серьезнее — и «Виктория» не сумела забить, зато еще по голу оформили тот же Комлев и Андрей Долбня.

Сейчас ФК «Осиповичи» с 18 очками расположился на 4 месте. В субботу вновь на своем поле принимаем ФК «Неман-Агро» из Столбцов. Начало — в 18.00.

 
 
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В третьем за неделю домашнем матче осиповчане принимали гостей из соседней Марьиной Горки. Соперники располагаются в конце таблицы, поэтому наши расслабились —...
 
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