|
Футбол. 2 лига. Осиповичи — Виктория — 3:1 (1:1)
20.06.2019 — Новости Спорта | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В третьем за неделю домашнем матче осиповчане принимали гостей из соседней Марьиной Горки. Соперники располагаются в конце таблицы, поэтому наши расслабились — и пропустили гол вскоре после начала матча. Однако до конца тайма Александру Комлеву удалось сравнять счет. После перерыва взялись за дело еще серьезнее — и «Виктория» не сумела забить, зато еще по голу оформили тот же Комлев и Андрей Долбня.
Сейчас ФК «Осиповичи» с 18 очками расположился на 4 месте. В субботу вновь на своем поле принимаем ФК «Неман-Агро» из Столбцов. Начало — в 18.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В третьем за неделю домашнем матче осиповчане принимали гостей из соседней Марьиной Горки. Соперники располагаются в конце таблицы, поэтому наши расслабились —...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)