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Определены составы сборных Беларуси на турнир по баскетболу 3х3 Европейских игр
20.06.2019 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В составе женской команды по руководством Юрия Волка выступят Анастасия Сущик, Дарья Магаляс, Марина Иващенко и Наталья Дашкевич.
На предварительном этапе соревнований белорусские баскетболистки сыграют в группе А со сборными России, Италии и Сербии.
Составы остальных групп:
За мужскую дружину, которую возглавит Дмитрий Колтунов, сыграют Никита Мещеряков, Андрей Рогозенко, Максим Лютыч и Сергей Вабищевич.
Соперниками белорусов по предварительной группе С будут баскетболисты Словении, Литвы и Эстонии.
Составы остальных квартетов:
После завершения группового этапа в плей-офф выйдут по две лучшие команды, которые продолжат борьбу за награды. Баскетбольный турнир II Европейских игр пройдет с 21 по 24 июня на площадке Palova Arena возле минского Дворца спорта.
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