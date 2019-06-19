Определены составы сборных Беларуси на турнир по баскетболу 3х3 Европейских игр

Источник материала: Полесская правда



Тренерские штабы сборных Беларуси по баскетболу 3х3 назвали составы для участия в II Европейских играх, сообщили в Белорусской федерации баскетбола.

В составе женской команды по руководством Юрия Волка выступят Анастасия Сущик, Дарья Магаляс, Марина Иващенко и Наталья Дашкевич.

На предварительном этапе соревнований белорусские баскетболистки сыграют в группе А со сборными России, Италии и Сербии.

Составы остальных групп:

В — Румыния, Венгрия, Чехия, Германия;

С — Франция, Нидерланды, Швейцария, Андорра;

D — Эстония, Украина, Латвия, Испания.

За мужскую дружину, которую возглавит Дмитрий Колтунов, сыграют Никита Мещеряков, Андрей Рогозенко, Максим Лютыч и Сергей Вабищевич.

Соперниками белорусов по предварительной группе С будут баскетболисты Словении, Литвы и Эстонии.

Составы остальных квартетов:

А — Сербия, Румыния, Польша, Андорра;

В — Россия, Украина, Франция, Италия;

D — Латвия, Нидерланды, Чехия, Турция.

После завершения группового этапа в плей-офф выйдут по две лучшие команды, которые продолжат борьбу за награды. Баскетбольный турнир II Европейских игр пройдет с 21 по 24 июня на площадке Palova Arena возле минского Дворца спорта.