|
АБФФ рассматривает Скрипченко в качестве кандидата на пост главного тренера сборной
20.06.2019 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации Tribuna.com, главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Вадим Скрипченко попал в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси.
Напомним, ранее сообщалось о том, что отказались принять сборную тренеры ЦСКА Александр Ермакович и Виктор Гончаренко.
По нашей информации, главный тренер белорусской молодежки Михаил Мархель назывался главным кандидатом, однако вопрос об утверждении тренера сборной не был включен в исполком АБФФ, который пройдет сегодня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации Tribuna.com, главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Вадим Скрипченко попал в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)