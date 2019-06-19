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АБФФ рассматривает Скрипченко в качестве кандидата на пост главного тренера сборной

20.06.2019 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По информации Tribuna.com, главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Вадим Скрипченко попал в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось о том, что отказались принять сборную тренеры ЦСКА Александр Ермакович и Виктор Гончаренко.

По нашей информации, главный тренер белорусской молодежки Михаил Мархель назывался главным кандидатом, однако вопрос об утверждении тренера сборной не был включен в исполком АБФФ, который пройдет сегодня.

В сборную Беларуси по футболу не верит даже федерация. Команде хотят дать бросового тренера – игроки вряд ли будут в восторге

 
 
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По информации Tribuna.com, главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Вадим Скрипченко попал в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси.
 
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