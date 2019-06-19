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«Прессбол»: «Городея» интересуется Рудиком
20.06.2019 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский полузащитник Филипп Рудик может продолжить карьеру в «Городее». По сведениям
19 июня экс-игрок сборной Беларуси покинул «Неман», расторгнув контракт с гродненским клубом по соглашению сторон.
Всего в составе «желто-зеленых» за три года в чемпионате страны Рудик провел 52 матча, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.
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Белорусский полузащитник Филипп Рудик может продолжить карьеру в «Городее».
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