«Прессбол»: «Городея» интересуется Рудиком

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник Филипп Рудик может продолжить карьеру в «Городее». По сведениям «Прессбола» , этот клуб проявляет интерес к 32-летнему игроку.

19 июня экс-игрок сборной Беларуси покинул «Неман», расторгнув контракт с гродненским клубом по соглашению сторон.

Всего в составе «желто-зеленых» за три года в чемпионате страны Рудик провел 52 матча, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.