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«Прессбол»: «Городея» интересуется Рудиком

20.06.2019 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник Филипп Рудик может продолжить карьеру в «Городее». По сведениям «Прессбола», этот клуб проявляет интерес к 32-летнему игроку.

19 июня экс-игрок сборной Беларуси покинул «Неман», расторгнув контракт с гродненским клубом по соглашению сторон.

Всего в составе «желто-зеленых» за три года в чемпионате страны Рудик провел 52 матча, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.

 
 
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Белорусский полузащитник Филипп Рудик может продолжить карьеру в «Городее».
 
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