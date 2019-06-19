Зинченко официально продлил контракт с «Ман Сити» до 2024 года

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Александр Зинченко официально продлил контракт с .

Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года. Это продление на три года относительно предыдущего контракта, который должен был действовать до конца сезона-2020/21.

В завершившемся сезоне Зинченко зачастую играл на позиции флангового защитника. Он провел 29 матчей в различных турнирах, забив один гол.

Подробную статистику 22-летнего украинца можно посмотреть здесь .