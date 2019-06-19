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Владимир Базанов: «Мы не можем взять какого-то иностранного специалиста типа Моуриньо»

20.06.2019 14:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал о поиске кандидатов и назначении Михаила Мархеля на пост главного тренера сборной Беларуси.

– После ухода Игоря Николаевича из сборной я и мои заместители побеседовали с Виктором Михайловичем Гончаренко, с Александром Ермаковичем. Предлагали должность главного тренера, но специалистам, которых видели. Потому что брать специалиста со стороны… Было много предложений со стороны и из Украины были, из России. Естественно, люди хотят очень много денег. Мы не можем взять какого-то иностранного специалиста типа Моуриньо. И я не уверен, что мы с иностранным тренером пойдем куда-то вперед.  И Гончаренко, и Ермакович – отказались. Они сказали, что у них есть ряд недоделанных проектов в ЦСКА. Поэтому мы начали искать своего специалиста. И остановились на кандидатуре Михаила Михайловича Мархеля. Человек, который сам играл в хороший футбол. Прошел динамовскую школу. Был тренером и главным тренером в «Динамо» Брест, помогал Георгию Петровичу Кондратьеву в молодежке, когда они добились очень хороших результатов. И сейчас возглавляет молодежную сборную нашей страны.

Исполком поддержал мою идею назначить Мархеля на пост национальной сборной», – сказал Базанов журналистам.

 
Теги: Брест
 
 
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Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал о поиске кандидатов и назначении Михаила Мархеля на пост главного тренера сборной Беларуси.
 
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