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Зеленский не поедет в Минск на открытие Европейских игр
20.06.2019 15:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Минск на открытие Европейских игр-2019, которое состоится в пятницу, 21 июня.
Об этом Tribuna.com Украина сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. «Ближайшими днями не планируется визитов в Минск», – сказала Мендель.
Информацию о возможном визите Зеленского в Беларусь, в рамках которой президент может посетить открытие Европейских игр, месяц назад
Соревнования будут проходить в столице Беларуси с 21 по 30 июня.
Ранее
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Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Минск на открытие Европейских игр-2019, которое состоится в пятницу, 21 июня.
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