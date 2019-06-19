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Зеленский не поедет в Минск на открытие Европейских игр

20.06.2019 15:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Минск на открытие Европейских игр-2019, которое состоится в пятницу, 21 июня.

Об этом Tribuna.com Украина сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. «Ближайшими днями не планируется визитов в Минск», – сказала Мендель.

Информацию о возможном визите Зеленского в Беларусь, в рамках которой президент может посетить открытие Европейских игр, месяц назад опубликовало издание «Белорусские новости». 

Соревнования будут проходить в столице Беларуси с 21 по 30 июня. 

На открытие Евроигр приедут почти все политические сливки Старого Света (на самом деле нет)

Ранее сообщалось о том, что Александр Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Минск на открытие Европейских игр-2019, которое состоится в пятницу, 21 июня.
 
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