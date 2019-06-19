Источник материала: Tribuna.com

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Минск на открытие Европейских игр-2019, которое состоится в пятницу, 21 июня.

Об этом Tribuna.com Украина сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. «Ближайшими днями не планируется визитов в Минск», – сказала Мендель.

Информацию о возможном визите Зеленского в Беларусь, в рамках которой президент может посетить открытие Европейских игр, месяц назад опубликовало издание «Белорусские новости».

Соревнования будут проходить в столице Беларуси с 21 по 30 июня.

На открытие Евроигр приедут почти все политические сливки Старого Света (на самом деле нет)

Ранее сообщалось о том, что Александр Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина.