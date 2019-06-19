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«МЮ» выделил 100 млн фунтов на летние трансферы
20.06.2019 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Превышающие эту сумму расходы возможны в зависимости от средств, вырученных от продаж игроков.
Известно, что «Манчестер Юнайтед» хотел бы подписать защитников Харри Магуайра и Аарона Уан-Биссаку, но не смог продвинуться в переговорах, поскольку предлагает значительно меньше, чем хотят
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«Манчестер Юнайтед» выделил главному тренеру Оле-Гуннару Сульшеру 100 миллионов фунтов на летние трансферы, сообщает ESPN.
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