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«МЮ» выделил 100 млн фунтов на летние трансферы

20.06.2019 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Юнайтед» выделил главному тренеру Оле-Гуннару Сульшеру 100 миллионов фунтов на летние трансферы, сообщает ESPN.

Превышающие эту сумму расходы возможны в зависимости от средств, вырученных от продаж игроков.

Известно, что «Манчестер Юнайтед» хотел бы подписать защитников Харри Магуайра и Аарона Уан-Биссаку, но не смог продвинуться в переговорах, поскольку предлагает значительно меньше, чем хотят «Лестер» и «Кристал Пэлас» соответственно. 

 
 
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«Манчестер Юнайтед» выделил главному тренеру Оле-Гуннару Сульшеру 100 миллионов фунтов на летние трансферы, сообщает ESPN.
 
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