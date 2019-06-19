«МЮ» выделил 100 млн фунтов на летние трансферы

Источник материала: Tribuna.com

выделил главному тренеру Оле-Гуннару Сульшеру 100 миллионов фунтов на летние трансферы, сообщает ESPN.

Превышающие эту сумму расходы возможны в зависимости от средств, вырученных от продаж игроков.

Известно, что «Манчестер Юнайтед» хотел бы подписать защитников Харри Магуайра и Аарона Уан-Биссаку, но не смог продвинуться в переговорах, поскольку предлагает значительно меньше, чем хотят и «Кристал Пэлас» соответственно.