Щурко о ЕИ: «Получилась какая-то пародия на Олимпийские игры, и мы не обязаны ее раскручивать»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Щурко поделился мнением об организации Европейских игр.

- Европейские игры должны попутно и привлечь туристов в страну?

– Это – главная задача. Получилась какая-то пародия на Олимпийские игры, и мы не обязаны ее раскручивать. Но мы, к сожалению, не смогли эту пародию переформатировать – под свои интересы. Наверное, привыкли быть ведомыми и слушать любого европейского чиновника с трепетом и волнением. Но последние меня никак не впечатлили – им за 70-летней давности креатив хочется поставить «двойку». И даже наша «пятерка» за исполнение, а я уверен, белорусы покажут привычный класс – это без иронии, общую картину не спасет.

Лично мне не нужны слова зарубежных чиновников по телевизору о чистоте наших улиц и великолепной организации соревнований, где мы превзошли – какая радость! – даже Баку. Увидите, это случится, потому что все чиновники похожи друг на друга.

Мне как гражданину нужны зарубежные гости в большом количестве, которые не только потратят здесь кучу денег, но и вернутся к нам еще. Комплименты ничего не стоят. Платите за нашу чистую и нетронутую душу деньги – и мы вам простим визы за €60, – сказал Щурко.