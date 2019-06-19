Сергей Ясинский: «11 июля открытие «Славянского базара». Просто физически не удалось бы разместить финнов в Витебске»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский сообщил, почему белорусский клуб и финский КуПС обменялись домашними матчами в первом раунде квалификации Лиги Европы.

«Что касается смены очередности проведения матчей дома и в гостях, то это предложение финской стороны. Мы же с удовольствием пошли навстречу. 11 июля у нас торжественное открытие «Славянского базара», и все гостиницы будут забиты. Просто физически не удалось бы разместить соперника в Витебске: ближайшие точки, где он смог бы остановиться, — Богушевск, Орша или Полоцк», – сказал Ясинский.