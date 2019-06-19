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Сергей Ясинский: «11 июля открытие «Славянского базара». Просто физически не удалось бы разместить финнов в Витебске»

20.06.2019 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский сообщил, почему белорусский клуб и финский КуПС обменялись домашними матчами в первом раунде квалификации Лиги Европы. 

«Что касается смены очередности проведения матчей дома и в гостях, то это предложение финской стороны. Мы же с удовольствием пошли навстречу. 11 июля у нас торжественное открытие «Славянского базара», и все гостиницы будут забиты. Просто физически не удалось бы разместить соперника в Витебске: ближайшие точки, где он смог бы остановиться, — Богушевск, Орша или Полоцк», – сказал Ясинский.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский сообщил, почему белорусский клуб и финский КуПС обменялись домашними матчами в первом раунде квалификации Лиги Европы.
 
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