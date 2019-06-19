Михаил Мархель: «Как можно усилить игру сборной? Буду разговаривать с ребятами, с Криушенко. Может, он мне что-то посоветует»

Источник материала: Tribuna.com

Новый главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал о стратегии развития главной команды.

– Сборная Беларуси, к сожалению, в последнее время выступала плохо. Видите ли вы, как можно усилить нашу игру? Это что-то в тактике либо вызывались неправильные футболисты?

– Для того, чтобы рассуждать на эту тему, необходимо находиться непосредственно внутри команды. Я сказать не могу, но буду собирать информацию сейчас почему, что. Буду разговаривать с ребятами, с Игорем Николаевичем [Криушенко]. Может, он мне что-то посоветует. У нас очень хорошие остались отношения. Не думаю, что возникнут проблемы. Поэтому мы соберем информацию и будем двигаться дальше, – сказал Мархель.

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