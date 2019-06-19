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Гуренко о переносе матча с «Лиепаей»: «Подготовим стадион «Динамо», все-таки на центральной арене намного приятнее играть»
20.06.2019 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, почему «бело-голубые» и латвийская «Лиепая» обменялись домашними матчами в первом раунде квалификации Лиги Европы.
«Для меня не принципиально, где стартовать — дома или на выезде. «Лиепая» обратилась к нам с просьбой, чтобы первую встречу провести у них, а вторую в Минске — 18 июля они не могут задействовать стадион «Даугава». Я был не против — пошли латвийским коллегам навстречу. Заодно подготовим свой стадион «Динамо», все-таки на центральной арене намного приятнее и играть, и смотреть еврокубковые матчи», – сказал Гуренко.
Напомним, что подопечные Гуренко 11 июля сыграют на выезде. Ответная игра состоится в Минске 18 июля.
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Гуренко о переносе матча с «Лиепаей»: «Подготовим стадион «Динамо», все-таки на центральной арене намного приятнее играть»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, почему «бело-голубые» и латвийская «Лиепая» обменялись домашними матчами в первом раунде квалификации...
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