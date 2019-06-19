Гуренко о переносе матча с «Лиепаей»: «Подготовим стадион «Динамо», все-таки на центральной арене намного приятнее играть»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, почему «бело-голубые» и латвийская «Лиепая» обменялись домашними матчами в первом раунде квалификации Лиги Европы.

«Для меня не принципиально, где стартовать — дома или на выезде. «Лиепая» обратилась к нам с просьбой, чтобы первую встречу провести у них, а вторую в Минске — 18 июля они не могут задействовать стадион «Даугава». Я был не против — пошли латвийским коллегам навстречу. Заодно подготовим свой стадион «Динамо», все-таки на центральной арене намного приятнее и играть, и смотреть еврокубковые матчи», – сказал Гуренко.

Напомним, что подопечные Гуренко 11 июля сыграют на выезде. Ответная игра состоится в Минске 18 июля.