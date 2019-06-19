Рауль возглавил «Кастилью»

Источник материала: Tribuna.com

Новым главным тренером резервной команды «Кастильи» назначен бывший форвард мадридского клуба .

41-летний испанец будет руководить командой в следующем сезоне.

«Кастилья» в минувшем сезоне выступала в сегунде Б – третьем по силе дивизионе.

Команда заняла четвертое место в чемпионате, однако не смогла одолеть «Картахену» в плей-офф за право выйти в Сегунду.

Ранее Рауль тренировал молодежную команду «Реала».