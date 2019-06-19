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Рауль возглавил «Кастилью»
20.06.2019 20:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новым главным тренером резервной команды
41-летний испанец будет руководить командой в следующем сезоне.
«Кастилья» в минувшем сезоне выступала в сегунде Б – третьем по силе дивизионе.
Команда заняла четвертое место в чемпионате, однако не смогла одолеть «Картахену» в плей-офф за право выйти в Сегунду.
Ранее Рауль
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Новым главным тренером резервной команды «Реала» «Кастильи» назначен бывший форвард мадридского клуба Рауль.
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