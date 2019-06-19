22 июня на фестивале Европейских игр в минском «Дримлэнде» пройдет день «Динамо» Брест

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный клуб «Динамо» Брест выступает официальным партнером фестиваля вторых Европейских игр-2019, который с 21 июня по 2 июля пройдет в минском Парке развлечений Dreamland.

22 июня пройдет день «Динамо» на фестивале. В программу включены:

– Турнир по текболу

- Выступление группы поддержки Dynamo Brest Girls

- Мастер-класс для самых маленьких

- Фитнес-ланч

- Маскот “Брестоман”

- Презентация нового трека SERYOGA, посвященного “Динамо» Брест

- Фотобудка и аквагрим

- Различные конкурсы и викторины

- Розыгрыш подарков от клуба и партнера “Динамо-Брест” – испанской компании Joma

- Выступление кавер-бэнда MBands.

На протяжении всего фестиваля в парке развлечений будет располагаться фан-шоп клуба, а также эксклюзивный фудтрак “Динамо» Брест.

Парк развлечений Dreamland находится в Минске по адресу ул. Орловская, 80.