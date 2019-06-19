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22 июня на фестивале Европейских игр в минском «Дримлэнде» пройдет день «Динамо» Брест
20.06.2019 20:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный клуб «Динамо» Брест выступает официальным партнером фестиваля вторых Европейских игр-2019, который с 21 июня по 2 июля пройдет в минском Парке развлечений Dreamland.
22 июня пройдет день «Динамо» на фестивале. В программу включены:
– Турнир по текболу
На протяжении всего фестиваля в парке развлечений будет располагаться фан-шоп клуба, а также эксклюзивный фудтрак “Динамо» Брест.
Парк развлечений Dreamland находится в Минске по адресу ул. Орловская, 80.
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Футбольный клуб «Динамо» Брест выступает официальным партнером фестиваля вторых Европейских игр-2019, который с 21 июня по 2 июля пройдет в минском Парке развлечений...
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