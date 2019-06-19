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Оппозиция Грузии начала штурм парламента страны. Президент Зурабишвили прибыла в Беларусь на Европейские игры

20.06.2019 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента Грузии, сообщает Медуза со ссылкой на портал «Грузия Online». Полицейские с дубинками и щитами пытаются вытеснить протестующих с территории парламента. Полиция не применяет спецсредства.

Вечером 20 июня в Тбилиси началась многотысячная акция протеста. Оппозиция потребовала отправить в отставку председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главу МВД Георгия Гахария и руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури.

Протесты начались после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера.

По информации Белта, президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Беларусь. В числе других VIP-гостей она будет присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.

 
 
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Участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента Грузии, сообщает Медуза со ссылкой на портал «Грузия Online».
 
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