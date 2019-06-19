|
Оппозиция Грузии начала штурм парламента страны. Президент Зурабишвили прибыла в Беларусь на Европейские игры
20.06.2019 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента Грузии, сообщает
Вечером 20 июня в Тбилиси началась многотысячная акция протеста. Оппозиция потребовала отправить в отставку председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главу МВД Георгия Гахария и руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури.
Протесты начались после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера.
По информации
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оппозиция Грузии начала штурм парламента страны. Президент Зурабишвили прибыла в Беларусь на Европейские игры
Участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента Грузии, сообщает Медуза со ссылкой на портал «Грузия Online».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)