Оппозиция Грузии начала штурм парламента страны. Президент Зурабишвили прибыла в Беларусь на Европейские игры

Источник материала: Tribuna.com

Участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента Грузии, сообщает Медуза со ссылкой на портал « Грузия Online ». Полицейские с дубинками и щитами пытаются вытеснить протестующих с территории парламента. Полиция не применяет спецсредства.

Вечером 20 июня в Тбилиси началась многотысячная акция протеста. Оппозиция потребовала отправить в отставку председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главу МВД Георгия Гахария и руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури.

Протесты начались после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера.

По информации Белта, президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Беларусь. В числе других VIP-гостей она будет присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.



