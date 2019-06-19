Комментаторами открытия Европейских игр станут Баранов и Сенкевич

Источник материала: Tribuna.com

Комментаторами открытия Европейских игр в Минске станут Павел Баранов и Виктория Сенкевич. Об этом в эфире « Панорамы » сообщил председатель национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Баранов является комментатором «Беларусь 5», а Сенкевич работает ведущей «Панорамы» и «Главного эфира».

Напомним, что открытие состоится завтра на стадионе «Динамо». Начало – в 20.00.