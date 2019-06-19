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Комментаторами открытия Европейских игр станут Баранов и Сенкевич
20.06.2019 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Комментаторами открытия Европейских игр в Минске станут Павел Баранов и Виктория Сенкевич. Об этом в эфире «
Баранов является комментатором «Беларусь 5», а Сенкевич работает ведущей «Панорамы» и «Главного эфира».
Напомним, что открытие состоится завтра на стадионе «Динамо». Начало – в 20.00.
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Комментаторами открытия Европейских игр в Минске станут Павел Баранов и Виктория Сенкевич.
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