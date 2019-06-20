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Сердар Азмун: «Сейчас я знаю все матерные слова. Когда я был в «Ростове», Калачев научил меня русскому. Он самый плохой парень на поле»

20.06.2019 23:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о своем бывшем партнере по команде Тимофее Калачеве.

«Сейчас я знаю все матерные слова. Когда я был в «Ростове», Калачев научил меня всему русскому). Он самый плохой парень на поле. Он и Гацкан. Но за полем они лучшие и я просил Калачева: «Хей, научи меня матерным словам, чтобы я мог ответить, если меня кто-то будет материть». Но это шутка. Сейчас я понимаю 80-90% русской речи», – сказал Азмун.

 
 
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о своем бывшем партнере по команде Тимофее Калачеве.
 
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