Сердар Азмун: «Сейчас я знаю все матерные слова. Когда я был в «Ростове», Калачев научил меня русскому. Он самый плохой парень на поле»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о своем бывшем партнере по команде Тимофее Калачеве.

«Сейчас я знаю все матерные слова. Когда я был в «Ростове», Калачев научил меня всему русскому). Он самый плохой парень на поле. Он и Гацкан. Но за полем они лучшие и я просил Калачева: «Хей, научи меня матерным словам, чтобы я мог ответить, если меня кто-то будет материть». Но это шутка. Сейчас я понимаю 80-90% русской речи», – сказал Азмун.