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Альфонсо: «Я в шоке от заявлений Гвардиолы против Испании. Я осуждаю его идеологию»
21.06.2019 00:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший нападающий «Реала», «Барселоны» и сборной Испании Альфонсо высказался по поводу политических взглядов тренера «Ман Сити»
«Гвардиола – одно из главных футбольных разочарований в моей жизни. Я осуждаю исключительно заявления Пепа, его идеологию.
Мы вместе переживали непростые периоды как друзья, как партнеры, как команда, когда защищали цвета сборной Испании – и вдруг эти заявлении против Испании… Я был в шоке, потому что горжусь, что я испанец, и я гордился, что выступал за сборную страны как игрок.
Учитывая все, через что мы прошли, что мы повидали вместе… Это немного огорчает. Я не говорю сейчас о Пепе как о человеке, тренере или игроке, который был большим профессионалом, а о его умонастроении», – заявил Альфонсо.
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Бывший нападающий «Реала», «Барселоны» и сборной Испании Альфонсо высказался по поводу политических взглядов тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолы, который открыто...
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