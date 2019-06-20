Сегодня — выездной матч с гродненским «Неманом»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











14 июня в 11 туре

Беларусбанк-высшей лиги-2019

в домашнем матче

ФК «Городея»

разошелся миром

со столичным

ФК «Торпедо» — 0:0.





Перед началом игры приз лучшему игроку мая в составе ФК «Городея» Дмитрию Лебедеву вручил постоянный болельщик, руководитель предприятия-спонсора футбольного клуба, директор ОАО «Несвижские Островки» В.Н. Холопица.

— Играли с хорошим соперником, несмотря на то, что их команда находится в подвале таблицы, — отметил в своем послематчевом комментарии главный тренер ФК «Городея» Сергей Яромко. — Мне кажется, в этом чемпионате уровень таких команд подравнялся. Поэтому игры идут фактически за шесть очков. Да, согласен с главным тренером «Торпедо», проиграть было бы обидно кому-то, согласен, что были моменты у соперника, были они и у нас… Каждое очко на вес золота… Мы тоже не первую игру сыграли «на ноль». Да, мало забиваем, но на то есть объективные причины.

Сегодня, 21 июня, в рамках 12 тура Беларусбанк-высшей лиги-2019 в Гродно состоится матч ФК «Неман» — ФК «Городея». Начало в 20.45.

Ольга МАРЧЕНКО.

Фото Павла Остроуха.