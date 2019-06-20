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Сегодня — выездной матч с гродненским «Неманом»

21.06.2019 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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14 июня в 11 туре

Беларусбанк-высшей лиги-2019 

в домашнем матче

ФК «Городея»

разошелся миром

со  столичным

ФК «Торпедо» — 0:0.

Сегодня — выездной матч с гродненским «Неманом»

Капитан ФК «Городея» Дмитрий Лебедев и директор ОАО «Несвижские Островки» В.Н. Холопица

Перед началом игры приз лучшему игроку мая в составе ФК «Городея» Дмитрию Лебедеву  вручил постоянный болельщик, руководитель предприятия-спонсора  футбольного клуба, директор  ОАО «Несвижские Островки» В.Н. Холопица.

— Играли с хорошим соперником, несмотря на то, что их команда находится в подвале таблицы, — отметил в своем послематчевом комментарии главный тренер ФК «Городея» Сергей Яромко. —  Мне кажется, в этом чемпионате уровень таких команд подравнялся. Поэтому игры идут фактически за шесть очков. Да, согласен  с главным тренером «Торпедо», проиграть было бы обидно кому-то, согласен, что были моменты у соперника, были они и у нас… Каждое очко на вес золота… Мы тоже не первую игру сыграли «на ноль». Да, мало забиваем, но на то есть объективные причины.

Сегодня, 21 июня, в рамках 12 тура Беларусбанк-высшей лиги-2019  в Гродно  состоится  матч ФК «Неман» — ФК «Городея». Начало в 20.45.

Ольга МАРЧЕНКО.

Фото Павла Остроуха.

 


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Теги: Гродно
 
 
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14 июня в 11 туре Беларусбанк-высшей лиги-2019  в домашнем матче ФК «Городея» разошелся миром со  столичным ФК «Торпедо» — 0:0.
 
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