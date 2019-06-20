Сегодня — выездной матч с гродненским «Неманом»

14 июня в 11 туре
Беларусбанк-высшей лиги-2019
в домашнем матче
ФК «Городея»
разошелся миром
со столичным
ФК «Торпедо» — 0:0.
Перед началом игры приз лучшему игроку мая в составе ФК «Городея» Дмитрию Лебедеву вручил постоянный болельщик, руководитель предприятия-спонсора футбольного клуба, директор ОАО «Несвижские Островки» В.Н. Холопица.
— Играли с хорошим соперником, несмотря на то, что их команда находится в подвале таблицы, — отметил в своем послематчевом комментарии главный тренер ФК «Городея» Сергей Яромко. — Мне кажется, в этом чемпионате уровень таких команд подравнялся. Поэтому игры идут фактически за шесть очков. Да, согласен с главным тренером «Торпедо», проиграть было бы обидно кому-то, согласен, что были моменты у соперника, были они и у нас… Каждое очко на вес золота… Мы тоже не первую игру сыграли «на ноль». Да, мало забиваем, но на то есть объективные причины.
Сегодня, 21 июня, в рамках 12 тура Беларусбанк-высшей лиги-2019 в Гродно состоится матч ФК «Неман» — ФК «Городея». Начало в 20.45.
Ольга МАРЧЕНКО.
Фото Павла Остроуха.