Сегодня стартуют 2 Европейские игры

Источник материала: Клiч Радзiмы

В Минске сегодня открываются II Европейские игры. В масштабном спортивном форуме примут участие 4 тыс. атлетов из 50 стран континента, сообщает корреспондент БЕЛТА. Столица Беларуси ранее никогда не принимала столь значимого спортивного события. За перипетиями борьбы на спортивных площадках будут следить не только в Европе, но во многих странах Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Соревнования по 15 видам спорта смогут увидеть более 500 млн телезрителей. На II Европейских играх нужно показать максимум возможностей и лучший результат , заявил А. Лукашенко. Президент подчеркнул, что история олимпийского движения в нашей стране давняя и славная. «Мы гордимся белорусскими атлетами, чьи имена и триумфы навсегда вписаны в победную летопись отечественного и мирового спорта. Яркой и красочной обещает стать церемония открытия II Европейских игр, которая начнется на стадионе «Динамо» в 20.00. Организаторы не раскрывают всех деталей предстоящего шоу, но известно, что запланировано несколько художественных блоков. Каждый из них посвящен какой-либо теме: преданиям и легендам, средневековому прошлому Беларуси, знаменитым писателям страны. Над проведением церемонии работала международная режиссерская группа. Ее участники во многом смогли посмотреть на исторические события в современном стиле. Зрители при помощи специального приложения Opening Ceremony AR Minsk 2019 смогут увидеть шоу с эффектами дополненной реальности. На главной арене масштабного культурно-спортивного шоу выступят всемирно известная оперная певица Анна Нетребко и популярный певец Димаш Кудайберген из Казахстана. Одним из главных событий церемонии станет зажжение огня II Европейских игр. Эстафета «Пламя мира» стартовала 3 мая в Риме и за 50 дней преодолела более 7 тыс. км. Факел игр на пути в Минск был поднят на высшую точку Европы гору Монблан. «Пламя мира» встречали в Словении, Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии и Польше. В Беларуси огонь побывал в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской, Гомельской и Минской областях. Для Беларуси II Европейские игры — значимое не только спортивное, но и культурное событие. Выставки известных белорусских художников, музыкальные шоу, представления в Верхнем городе — все это смогут увидеть участники и болельщики форума. Запланировано более 50 культурных мероприятий, посвященных играм. Организаторы постарались за 2,5 года сделать все, чтобы гости и жители белорусской столицы в предстоящие десять соревновательных дней смогли получить яркие и незабываемые эмоции.-0- Соревновательную пр

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