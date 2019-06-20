«Прорывом года» и «сенсацией» называют спортивные журналисты гандболистов из Глуска

Источник материала: Радзiма





Не ошибусь, если скажу, что за участием гандболистов Глусской ДЮСШ в детско-юношеской лиге Zubr Cup активно следила добрая половина Глуска — друзья, родители, родственники и соседи активно болели, переживали, не жалели ободряющих слов накануне матчей и одобряющих поздравлений после каждого выигрыша. Мы со своей стороны тоже старались не оставаться в стороне, рассказывая о результатах каждого этапа, ибо искренне гордимся нашими ребятами, искренне верим в их спортивный потенциал и желаем им только побед.

Напомню для тех наших читателей, кто не так активно интересуется спортом, что Zubr Cup — это детско-юношеский гандбольный проект, который проходит под патронажем Брестского гандбольного клуба имени А. П. Мешкова. Оргкомитет компенсирует участникам расходы на проживание и питание, им нужно только добраться до места игры. Нашей команде районный отдел по образованию, спорту и туризму выделял автобус, за что отдельное спасибо. В сентябре прошлого года начался уже третий сезон Zubr Cup, собравший 69 команд со всех регионов Беларуси, глусчане заявились на турнир впервые. Многим детским командам Zubr Cup дал возможность постоянной игровой практики — все игры проходят в разных городах Беларуси с сентября по май.







На Zubr Cup Глусская ДЮСШ и тренер Игорь Барановский выставили две команды — младшего и среднего возраста. Ребята 2005—2006 года рождения, сыграв 19 игр и одержав 10 побед и одну ничью, стали седьмыми в своей возрастной группе и завоевали неофициальный титул «прорыв года». Вот что написано на сайте zubrcup.by: «Среди дебютантов турнира настоящим прорывом стали ребята из Глуска. И хотя им не удалось повторить успех младшей команды, 7-е место для дебютантов — просто отличный результат».

А вот гандболисты младшей команды из Глуска (2007—2008 года рождения) стали в своем возрасте бронзовыми призерами (жаль, газетная полоса не может передать бурные аплодисменты, которые здесь должны быть). «Прессбол», белорусский спортивный портал, в статье о «команде из Глуска, сенсационно взявшей бронзу турнира» так отозвался об этой победе: «…дебютанты третьего сезона из Глуска сотворили сенсацию, обойдя привычных призеров — и дав отпор безусловным лидерам!»

Как же удалось сотворить глусским гандболистам эту сенсацию, мы спросили у тренера ребят Игоря Барановского.

— Мы целенаправленно готовились, тренировались дома, кроме Zubr Cup, участвовали в других соревнованиях: товарищеские игры, турниры в Солигорске, Гомеле, ничего не пропускали. Постоянная игровая практика многое значит, а у нас выходило по два выезда в месяц. Честно скажу, специально каким-то образом настраивать на победу, внушать что-то не приходилось: ребята сами прекрасно понимали, что на каждом этапе кто-то отсеивается, и не хотели быть в числе этих команд. Они сами знали: выйдут или не выйдут в следующий тур — зависит от каждой игры, проходных матчей здесь нет. А когда они увидели, что в турнире всё организовано, как в большом спорте, когда побывали на матче Лиги чемпионов — появился еще больший интерес, они окончательно осознали, для чего играют в гандбол, — объяснил Игорь Ильич (или Ильич, как его называют сами ребята).

Коротко вспомним, как глусские мальчишки шаг за шагом шли к заветному финалу и призовому месту. В первом отборочном туре, проходившем в Гомеле, наши гандболисты выиграли все (!) пять игр, во втором этапе, уже в Слониме, этот успех закрепили: снова пять игр и пять побед. Такого, чтобы ребята зазвездились и расслабились, мол, очевидно ведь, что можем обыграть всех, не было, уверяет Ильич: с каждым разом соперники становились всё серьезнее, и спортсмены это понимали. Сложно и волнительно, признается тренер, было в полуфинале: одна победа, один проигрыш, и только в последний день, после решающих матчей, стало понятно, что глусчане — финалисты (команду из Малориты, хозяйку площадки, они обошли на три мяча)!







В финале, проходившем в мае в Малорите, сошлись самые лучшие команды: Республиканского центра олимпийского резерва (Минск), ДЮСШ им. Мироновича (Минск), Гродно и Глуск. Это был финал четырех, игра проходила по круговой системе, все играли со всеми, и каждая минута матча давала шанс (или лишала его) на победу. Незадолго до финальных игр, рассказывает Игорь Барановский, глусчане встретились на республиканских соревнованиях с командой из Гродно и… проиграли. Расстроились, с одной стороны, с другой стороны, горели желанием взять реванш в финале Zubr Cup, тем более уже немножко поняли, в чем слабые и сильные стороны этого соперника. И выиграли, причем со счетом 31:19. Две другие команды одолеть не сумели, но бронзовый кубок завоевали! Вот честно: скажите, какие большие молодцы наши глусские мальчишки, которым, между прочим, всего по 10—11 лет? Кроме именных дипломов, медалей и кубка, команда получила сертификат на покупку спортивной экипировки — 200 рублей. Плюс сама церемония награждения, от которой гандболисты остались в восторге — «всё, как у взрослых команд!», возможность сфотографироваться со своими кумирами из гандбольного мира.

Но и это не всё! Три тура подряд лучшим бомбардиром Zubr Cup в младшей группе становился паренек из Глуска Никита Боярко, в финале глусчанин Данила Кашко стал лучшим полусредним. Как говорится, знай наших!

Так ведь и знают. Не могу не привести отзывы профессиональных спортивных журналистов и комментаторов о глусской команде, которые появились в СМИ после финала Zubr Cup. К примеру, портал tribuna.com (Тарас Щирый): «…В этом сезоне на паркет впервые вышли школьники из Витебска, Лиды, Кореличей, Клецка, но больше всех удивили ребята из 7-тысячного городского поселка Глуск, что в Могилёвской области. Парни не просто пробились в финал в возрастной категории 2007/08, но и увезли домой на небольшой «Газели» бронзовые медали». «Прессбол»: «Сейчас в Глуске — городском поселке Могилёвской области с населением 7 тысяч человек — только и разговоров, что о гандболе. Родители осваивают соцсети, следят за родной командой по «ютубу», ловят публикации о своих юных чемпионах в местной прессе… Год назад молодой тренер Барановский подарил жителям своего родного поселка веру в то, что их дети — лучшие. Тогда команда под руководством Игоря Ильича заняла второе место в республиканском турнире по мини-гандболу… Барановский просто влюблен в свое дело и хочет делать его хорошо. На тренировки по гандболу может прийти каждый, но в основу попадают те, кто хочет работать… А гандбольный Глуск счастлив чувствовать себя частью проекта Zubr Cup. За два года Барановский сделал команду одной из лучших в стране. Это тот случай, когда успех определяется исключительно харизмой и работой наставника. Ну а за его ребят в нынешнем сезоне болел не только их родной поселок — болели все!»







Zubr Cup — это целый мир, насыщенная жизнь, в которой, кроме спорта, еще очень много интересного. К примеру, глусские ребята смогли побывать на экскурсиях, познакомиться с гандболистами БГК им. А. П. Мешкова. Да и вообще, за этот год происходили удивительные вещи, как, например, история, случившаяся в жизни Никиты Боярко. Три тура подряд он становился лучшим бомбардиром турнира, и для интервью с ним связался паблик «БЕЛОРУССКИЙ ГАНДБОЛ. Гандбол Беларуси». На вопрос, кто любимый игрок и команда, Никита ответил, что это БГК, а один из любимых игроков — Максим Баранов, и он, бы, конечно, хотел майку с автографом. Буквально в этот же день майка с автографом отправилась в Глуск, а чуть позже Никита смог лично встретиться и пообщаться со своим кумиром.

Подготовила Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото из группы Zubr Cup «ВКонтакте»