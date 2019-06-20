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Какие виды спорта могут стать медальными для белорусов на II Европейских играх

21.06.2019 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На минском стадионе “Динамо” 21 июня будет зажжен огонь II Европейских игр. Последние штрихи подготовки масштабного форума уже сделаны, и для многих болельщиков наступает время ярких побед. Беларусь на соревнованиях представит 221 атлет в 15 видах спорта. Делегация одна из самых многочисленных, но и спрос требовательных болельщиков с хозяев особый. К Европейским играм спортсмены провели серьезную подготовку, результаты будут видны в ближайшие дни по выступлениям на беговых дорожках, гимнастических помостах и спортивных площадках лучших спортивных арен столицы.

Какие виды спорта могут стать медальными для белорусов на II Европейских играх

Перед стартом II Европейских игр прогнозов, как это часто происходит перед крупными соревнованиями, относительно медального багажа белорусов было достаточно. Шеф миссии, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов отметил положительную динамику в результатах белорусских спортсменов за последние два года и как минимум в 10 видах спорта, по мнению представителя Минспорта, Беларусь имеет реальные шансы на успех. На какие виды спорта из 15 представленных в программе II Европейских игр белорусским болельщикам предстоит особенно рассчитывать?

Эксперты сходятся во мнении, что уже во второй соревновательный день, 22 июня, белорусы могут завоевать награды сразу в нескольких видах. Художественная гимнастика всегда входила в число многообещающих видов спорта для белорусской команды на самых крупных турнирах. На I Европейских играх в Баку в 2015 году Мелитина Станюта и команда в групповых упражнениях завоевали шесть наград. Программа в этом виде спорта немного изменена, но Екатерина Галкина, которая выступит в индивидуальном многоборье, обновленная после Олимпиады в Рио-де-Жанейро команда в групповых упражнениях способны порадовать болельщиков в “Минск-Арене”.
БелТА.

 


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Теги: Минск
 
 
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На минском стадионе “Динамо” 21 июня будет зажжен огонь II Европейских игр. Последние штрихи подготовки масштабного форума уже сделаны, и
 
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