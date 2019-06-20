ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Несвиж»  на выезде сыграет с  командой «Строитель» из Клецкого района

21.06.2019 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В рамках  5 тура чемпионата Минской области по футболу  в субботу, 22 июня, команда  «Несвиж»  на выезде сыграет с  командой «Строитель» из Клецкого района.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках  5 тура чемпионата Минской области по футболу  в субботу, 22 июня, команда  «Несвиж»  на выезде сыграет с  командой
 
Новости дня
Новости спорта
 
Перед Мархелем поставлена задача занять 4-е место в группе и выйти на чемпионат Европы через Лигу наций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • часы женские наручные брендовые распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика