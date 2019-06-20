В рамках 5 тура чемпионата Минской области по футболу в субботу, 22 июня, команда «Несвиж» на выезде сыграет с командой «Строитель» из Клецкого района.
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«Несвиж» на выезде сыграет с командой «Строитель» из Клецкого района
21.06.2019 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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В рамках 5 тура чемпионата Минской области по футболу в субботу, 22 июня, команда «Несвиж» на выезде сыграет с командой
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