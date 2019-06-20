Источник материала: БелТА

Соревновательная программа II Европейских игр началась 21 июня. Церемония официального открытия II Европейских игр состоится в Минске вечером.

Баскетболистки Германии победили румынок на старте II Европейских игр

Женская сборная Германии победила румынок в стартовом поединке турнира по баскетболу 3х3 на II Европейских играх в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА. Первая игра первого соревновательного дня на площадке Palova Arena прошла с явным преимуществом немецких спортсменок, которые выиграли со счетом 21:8.

Срельба из лука

На базе СОК "Олимпийский" начались квалификационные соревнования по стрельбе из лука.

В состав сборной Беларуси входят Карина Козловская, Анна Марусова, Карина Деминская, Елена Кузнецова, Александр Лягушев, Павел Далидович, Максим Бань и Кирилл Фирсов.