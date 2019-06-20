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ФОТОРЕПОРТАЖ: "Европейские игры" - первый соревновательный день (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

21.06.2019 10:20 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Европейские игры" - первый соревновательный день (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Соревновательная программа II Европейских игр началась 21 июня. Церемония официального открытия II Европейских игр состоится в Минске вечером.

Баскетболистки Германии победили румынок на старте II Европейских игр

Женская сборная Германии победила румынок в стартовом поединке турнира по баскетболу 3х3 на II Европейских играх в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА. Первая игра первого соревновательного дня на площадке Palova Arena прошла с явным преимуществом немецких спортсменок, которые выиграли со счетом 21:8.

Срельба из лука

На базе СОК "Олимпийский" начались квалификационные соревнования по стрельбе из лука.

В состав сборной Беларуси входят Карина Козловская, Анна Марусова, Карина Деминская, Елена Кузнецова, Александр Лягушев, Павел Далидович, Максим Бань и Кирилл Фирсов.

 
Теги: Минск
 
 
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Соревновательная программа II Европейских игр началась 21 июня. Церемония официального открытия II Европейских игр состоится в Минске вечером. Читать далее на сайте...
 
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