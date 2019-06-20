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ФОТОРЕПОРТАЖ: "Европейские игры" - первый соревновательный день (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
21.06.2019 10:20 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
Соревновательная программа II Европейских игр началась 21 июня. Церемония официального открытия II Европейских игр состоится в Минске вечером.
Баскетболистки Германии победили румынок на старте II Европейских игр
Женская сборная Германии победила румынок в стартовом поединке турнира по баскетболу 3х3 на II Европейских играх в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА. Первая игра первого соревновательного дня на площадке Palova Arena прошла с явным преимуществом немецких спортсменок, которые выиграли со счетом 21:8.
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На базе СОК "Олимпийский" начались квалификационные соревнования по стрельбе из лука.
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Соревновательная программа II Европейских игр началась 21 июня. Церемония официального открытия II Европейских игр состоится в Минске вечером. Читать далее на сайте...
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