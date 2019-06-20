Президент Азербайджана Алиев не прилетит на Европейские Игры в Минск

Источник материала: Tribuna.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет присутствовать на церемонии открытия II Европейских Игр в Минске, сообщил Sputnik.

Азербайджан будет представлять спикер парламента.

Ранее в пятницу стало известно, что на церемонии открытия II Европейских игр в Минске не будет присутствовать и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она прилетела в Минск накануне, однако на фоне уличных протестов, которые начались в Тбилиси, вынуждена была прервать визит в Минск и вернуться в Грузию. Она успела только встретиться с президентом Александром Лукашенко, после чего направилась в аэропорт.

На церемония открытия IIЕвропейских игр из приглашенных гостей в Минск прибыли президент Молдовы Игорь Додон и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того в белорусской столице ждут премьер-министра России Дмитрий Медведев и главу Чечни Рамзан Кадыров, а также президента Сербии Александра Вучича.