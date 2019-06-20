|
Чех стал техническим советником в «Челси»
21.06.2019 11:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший вратарь «Челси» Петр Чех вернулся в лондонский клуб.
Теперь экс-футболист займется менеджментом. Он стал техническим и спортивным советником «Челси». Он будет отвечать за связь молодежного футбола с главной командой, его фактическим начальником будет Марина Грановская.
Напомним, что Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший вратарь «Челси» Петр Чех вернулся в лондонский клуб.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)