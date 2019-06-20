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Чех стал техническим советником в «Челси»

21.06.2019 11:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший вратарь «Челси» Петр Чех вернулся в лондонский клуб.

Теперь экс-футболист займется менеджментом. Он стал техническим и спортивным советником «Челси». Он будет отвечать за связь молодежного футбола с главной командой, его фактическим начальником будет Марина Грановская.

Напомним, что Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год.

 
 
 
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Публикация от Petr Cech (@petrcech)

 
 
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Бывший вратарь «Челси» Петр Чех вернулся в лондонский клуб.
 
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