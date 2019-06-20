Чех стал техническим советником в «Челси»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший вратарь «Челси» Петр Чех вернулся в лондонский клуб.

Теперь экс-футболист займется менеджментом. Он стал техническим и спортивным советником «Челси». Он будет отвечать за связь молодежного футбола с главной командой, его фактическим начальником будет Марина Грановская.

Напомним, что Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Petr Cech (@petrcech) 21 Июн 2019 в 1:04 PDT