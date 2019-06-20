23 июня. Чемпионат Столинского района по футболу. Начало матчей в 14.00 часов.
Встречаются. СУП «Рубельский» – «ДГЭМЗ», КСУП «Бережное» – ОАО «Новая Припять», ОАО «Полесская нива» – КУПП «Маньковичи», «ДЮСШ» – «Большое Малешево».
Евгений ШУБИЧ
|
23 июня пройдет чемпионат Столинского района по футболу
21.06.2019 — Новости Спорта | Навiны Палесся
Источник материала: Навiны Палесся
Евгений ШУБИЧ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 июня. Чемпионат Столинского района по футболу. Начало матчей в 14.00 часов. Встречаются. СУП «Рубельский» – «ДГЭМЗ», КСУП «Бережное» –
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)