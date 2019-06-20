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Церемония открытия II Европейских игр стартовала на минском стадионе "Динамо"

21.06.2019 22:09 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Церемония открытия II Европейских игр стартовала на минском стадионе "Динамо"

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия II Европейских игр стартовала на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

На центральной сцене расположились Президентский оркестр и Национальный академический народный оркестр им. И.Жиновича под руководством Виктора Бабарикина.

В ложе почетных гостей за церемонией наблюдают Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич, а также зарубежные гости, включая глав государств, которые прибыли на открытие II Европейских игр.

Государственный флаг Беларуси вынесли 14 детей в стилизованных национальных костюмах шести областей страны: Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской, седьмая пара символизирует Минск. В качестве музыкального сопровождения звучала инструментальная версия песни "Белоруссия" знаменитая группа "Песняры".

Дети передали флаг солдатам роты почетного караула. Флаг страны - хозяйки II Европейских игр поднят под государственный гимн Беларуси.

Одним из главных событий церемонии станет зажжение огня II Европейских игр. Эстафета "Пламя мира" стартовала 3 мая в Риме и за 50 дней преодолела более 7 тыс. км. Факел Игр на пути в Минск был поднят на высшую точку Европы гору Монблан. "Пламя мира" встречали в Словении, Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии и Польше. В Беларуси огонь побывал в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской, Гомельской и Минской областях.

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Белорусские спортсмены (221 атлет) выступят во всех видах программы. Для Беларуси II Европейские игры - значимое не только спортивное, но и культурное событие. Участники и болельщики форума смогут увидеть представления в Верхнем городе, выставки известных белорусских художников и музыкальные шоу.

Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в октябре 2016 года в Минске. Впервые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку, где белорусская команда была представлена 151 спортсменом в 24 видах спорта. 48 из них стали призерами Игр, завоевав 43 медали, в том числе 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовых.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия II Европейских игр стартовала на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА. На центральной сцене...
 
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