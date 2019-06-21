Игорь Ковалевич: «Никто мне не мешал комплектовать команду, никто не мешал работать. Все у Гродно получится, но с другим тренером»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер гродненского «Немана» Игорь Ковалевич, подавший в отставку после матча 12-го тура чемпионата страны против «Городеи» (1:3), прокомментировал свое решение.

«Видите, какой-то злой рок над нашей командой. Мы сделали восемь перестановок по сравнению с игрой с «Минском»: не удовлетворила меня та игра. Особенно не радует нарушение дисциплины в матчах как с Брестом, так и Минском. Проигрыш есть проигрыш, а вот нарушение игровой дисциплины – это неправильно. В этом есть мои упущения. Сейчас ребята старались – «Городея» перешла центр поля только к 20-й минуте и тут же забила.

Все, что летит, залетает. Никто мне не мешал комплектовать команду, никто не мешал работать. В принципе, хорошая команда – и по людям, и по игре. Надо как-то сбалансироваться. Ребята переживают, они стараются. Но в спорте, кроме собственно спортивной составляющей, есть такой фактор, как удача.

Я слишком люблю Гродно. Я отдал ему годы как игрок и вот три года как тренер. Я пришел сюда в тяжелую пору, но надо меры какие-то предпринимать. Чтобы сохранить лицо команды, самой правильной мерой будет подать в отставку . Я о ней официально заявляю. Это в понедельник будет вынесено на рассмотрение наблюдательного совета. Думаю, что все у Гродно получится, но с другим тренером. Трагедии никакой нет.

Нужно сбалансировать линии, мы ищем сочетания. Так бывает, что по ходу сезона вынуждены проводить какие-то серьезные эксперименты с составом, получается так, как получается. Я думаю, что все у Гродно будет хорошо», – сказал Ковалевич.